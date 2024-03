Schianto contro un muro | gravi due ventenni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Erano a bordo di una Smart quando l’auto è finita fuori strada andando a sbattereun. L’incidente si è verificato all’alba di ieri mattina a Travedona Monate, e ha visto coinvolti due giovani: un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 21. La dinamica di ciò che è accaduto è ancora poco chiara, ma in base a quanto ricostruito finora sembra che la persona alla guida abbia perso improvvisamente illlo dell’auto fino al violento. Il sinistro si è verificato nel centro del paese, in via Trieste all’incrocio con via Vittorio Veneto, quando era ancora buio, intorno alle cinque della notte. I due giovani a bordo sono rimasti feriti in modo grave: il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, la ragazza invece al Circolo di Varese. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso. ...