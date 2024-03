Scherma | la sciabola femminile a Parigi 2024 | le azzurre a Sint-Niklaas chiudono quinte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) La Nazionaledisi qualifica per le Olimpiadi di. Sulle pedane di, in Belgio, Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi battono la Grecia 45-32, poi vengono sconfitte 45-41 dall’Ungheria ai quarti di finale. La contemporanea vittoria dell’Ucraina ai danni degli Stati Uniti nello stesso turno dà l’aritmetica certezza di qualificazione ai Giochi Olimpici di. A questo punto per completare l’opera manca solo un team: il prossimo weekend a Budapest la Nazionale maschile digareggerà per lo stesso obiettivo. In caso di esito positivo, l’Italia Team si presenterà acon tutte le squadre di. TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI A ...