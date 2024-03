Scena agghiacciante al Grande Fratello | Paolo esagera | web scatenato

(Di domenica 17 marzo 2024) Si respira tensione sui social, i fan si sono scatenati in risposta ad un comportamento diin casa: il gesto non è passato inosservato. Un’altra discussa edizione del reality show di punta targato Mediaset si dirige verso le battute finali, proclamando coloro che nel corso dei mesi si sono distinti per personalità e percorso. Sebbene ancora non tutti ufficialmente incoronati dalla votazione, si possono ritenere ormai tutti dei veri e propri finalisti, capaci di coinvolgere il pubblico fino agli ultimi momenti del. A tenere banco, anche questa volta, sono state senza dubbio le love story nate tra le mura della casa., protagonista del GF – (Cityrumors.it)Una su tutte quella che ha visto protagonisti il macellaio romanoe la fotografa di Cesena, Letizia. Un sentimento ...

Durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2024 , Amadeus ha ospitato John Travolta facendolo esibire in una serie di b alle tti che manco alla sagra del paese. Poi, il colpo di grazia è ... (blogtivvu)

Al Grande Fratello è esplosa la polemica nei confronti di Rosy Chin , dopo quanto fatto nel corso della puntata in diretta. Se l’è presa con una concorrente, seppur in maniera ironica, ma in molti ... (caffeinamagazine)

GF: Paolo finto moralista. Scena agghiacciante con Letizia (video) - Nonostante Masella faccia sempre il moralista poi attua comportamenti inadeguati. Stanotte è andata in onda una Scena molto brutta.gossipetv

Tenta di investire la ex con l’auto, poi scende e la picchia: arrestato per tentato omicidio - Al rifiuto della donna l’ha seguita in auto imboccando il controviale, e poi all’altezza di viale Aurelio Saffi ha sterzato bruscamente tentando di investirla: a salvarla un brigadiere capo dei ...torino.repubblica

Lei lo lascia e lui tenta di investirla con l’auto, poi scende e la picchia: arrestato per tentato omicidio - (Corriere TV) Una Scena agghiacciante, quella che hanno ripreso le telecamere a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Un'auto a tutta velocità cerca di investire una donna , che però si scansa in ...informazione