Scatta la protesta di mezzogiorno contro Putin | lunghe file in alcuni seggi elettorali a Mosca Almeno 47 gli arresti in Russia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 17 marzo 2024)si stanno formando davanti a diversinel centro di, come ha constatato l'ANSA. Sulla storica via Arbat si era formata una coda di alcune centinaia di persone intorno a, quando era in programma laindetta da Navalny. La polizia, presente in forze, si limita a sorvegliare la situazione e regolare il flusso degli elettori. Diversi media e social...