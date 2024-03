Scarpadoro Half Marathon 2024 | dominio di Soffientini e Cantoni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Andreae Antonelladominano la, svoltasi nella giornata di San Patrizio con 2500 runners da tutta Italia impegnati sulle diverse distanze.(A.S.D. Dinamo Sport) ha centrato la tripletta di vittorie nella 17esima edizione della corsa tagliando il traguardo in 1h08’54”. Sul secondo gradino del podio, come lo scorso anno, è salito Azeddine Berrite (Atletica Cento Torri Pavia), che ha chiuso in 1h10’33”, precedendo Loris Mandelli (Polisportiva Carugate) che ha corso in 1h11’12”. Tra le donne successo per Antonella(Ondaverde Athletic Team), che si è imposta in 1h24’01”, davanti a Stefania Pulici (Brontolo Bike ASD) in 1h24’12” e Sabina Rapelli in 1h24’47”. A margine della mezza maratona ...