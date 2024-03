Scamarcio | «Amo la Fidelis Andria | credo in Spalletti per l’Europeo»

(Di domenica 17 marzo 2024) Riccardoha voluto rilasciare qualche dichiarazione. Credendo ancora nell’Italia di LucianoRiccardoè al cinema con un film sullo sport, Race for Glory, dedicato alla sfida della Lancia nel Mondiale rally del 1983. Un’occasione per raccontare a La Gazzettta dello Sport anche il suo rapporto con il calcio. RACE FOR GLORY – «Raccontiamo il rapporto di un uomo con la vittoria, ma anche con la sconfitta. Del resto sport è metafora della vita, si possono trovare dinamiche che sono proprie di ognuno di noi, per questo attira tante persone. Quello che interessava a noi, oltre al fascino di aver sconfitto i tedeschi come in Italia-Germania 4-3, oltre a una storia di autovetture in un’epoca diversa, era esaltare le dinamiche umane, spiegando come si possa arrivare a vincere una sfida impossibile. Cesare ...

L’attrice Benedetta Porcaroli , 25 anni, ha conferma to il ritorno con l’attore pugliese Riccardo Scamarcio , 44 anni, durante un’intervista con il Messaggero. A far pensare a un ritrovato amore tra i ... (news.robadadonne)

“Race for glory”, Scamarcio e il mondo del rally - Arriva in sala domani Race for Glory: Audi vs. Lancia di Stefano Mordini. La pellicola descrive la rivalità tra ...opinione

Riccardo Scamarcio e il debutto di «Race for Glory: Audi vs. Lancia» - Il film «Race for Glory: Audi vs. Lancia» di Stefano Mordini è pronto a conquistare il pubblico italiano, con il suo debutto nelle sale previsto per il 14 marzo.La pellicola, prodotta da Lebowski con ...msn

Nelle sale italiane dal 14 marzo Riccardo Scamarcio debutta con «Race for Glory: Audi vs. Lancia» - Il film arriva nelle sale italiane da domani, 14 marzo: nel cast anche Daniel Bruhl, Volker Bruch, Walter Rohrl e Gianmaria Martini. Tra i cameo anche Lapo Elkann nei panni del nonno Gianni Agnelli.bluewin.ch