Scafati-Tortona oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 23^ giornata dellaA1di. La formazione campana allenata da coach Boniciolli è reduce da tre sconfitte consecutive, arrivate però contro avversarie di altissimo livello (Virtus Bologna, Venezia e Brescia), rallentando decisamente dopo due vittorie di fila; l’obiettivo è ritrovare i due punti, soprattutto considerando che il settimo posto è ancora alla portata. A quota 22 punti, infatti, ci sono proprio gli avversari odierni che, con quella contro Napoli, hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Questo scontro diretto, quindi, si propone come molto importante in quello che è un gruppone di centro classifica ...