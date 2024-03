Satriano | gol dal sapore di Champions League | il Brest riacciuffa il Lille

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024) Finita 1-1, scontro diretto per latra la seconda della Ligue 1 e la quarta. Protagonista, attaccante di proprietà dell’Inter. PROTAGONISTA ? Ilha pareggiato 1-1 nello scontro diretto contro ilper la. Grande protagonista il proprietà Inter Martin. L’attaccante uruguaiano, partito dal primo minuto, ha trovato il gol del pareggio al minuto 80?, ribandendo in rete un pallone vagante in area di rigore. Gol fondamentale, che ha ripreso l’iniziare rete dello svantaggio realizzata dal canadese David. Persi tratta del secondo gol stagione in Ligue 1, il quarto complessivamente. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...