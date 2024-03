Sassuolo | Ballardini | 'Volevamo il pareggio | questi sono segnali forti E' l'unica strada per la salvezza'

“Credo che oggi la squadra abbia fatto una buonissima partita, tenendo bene il campo. Bisogna tenere meglio la palla e avere più coraggio, potevamo mettere più in difficoltà la Roma. In alcune fasi ... (sportface)

Roma-Sassuolo, De Rossi: “La Roma deve lottare per la Champions League. Pellegrini Su di lui non mi posso lamentare” - Le partite vincenti col gioco e in altre con giocate dei singoli, la Roma ha i singoli . Il Sassuolo è una rosa con tanti giocatori forti, la classifica non rispecchia il loro valore in campo. Ci sono ...sportpaper

Le pagelle di Roma-Sassuolo 1-0: Pellegrini faro, Mancini e Llorente insuperabili. Defrel il peggiore - Roma-Sassuolo, match valido per la 29esima giornata di Serie ... La sua presenza crea apprensione nella retroguardia giallorossa. All. Ballardini 6 - All'Olimpico niente punti, ma sensazioni ...eurosport

Roma-Sassuolo, Ballardini loda De Rossi: “Vi spiego quel è il suo merito principale” - Il Sassuolo gioca un’ottima partita all’Olimpico, ma esce battuto dalla Roma per un gran gol di Pellegrini: l’orgoglio e l’amarezza di Ballardini Il Sassuolo esce senza punti dall’Olimpico, ...calciomercato