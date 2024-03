Sant’Andrea | occhi sul futuro | Servizi sanitari e abitazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Quattro anni per vedere aprire i primi reparti del Felettino, per poi pensare a cosa fare degli enormi spazi del. Il tutto mentre con la vena ironica (e un po’ polemica) tipica di queste latitudini, sui tempi di realizzazione del Felettino c’è chi si è divertito a fare un ’conto alla rovescia’. Argomenti emersi nel corso dell’inaugurazione della passeggiata che circonda la baia della Marinella a San Terenzo di Lerici, realizzata con un importante contributo della Regione. Per parlare del Felettino il presidente della Regione Giovanni Toti, sollecitato sul punto, parte proprio dalla satira sulle tempistiche del nuovo ospedale. "I tempi di realizzazione del Felettino sono noti da tempo" ha spiegato Toti. "La satira? Mi diverte sempre. Ma se qualcuno è infastidito mi spiace. Il progetto esecutivo è in corso di validazione da parte della Rina di Genova con la ...