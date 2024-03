San Patrizio | 5 curiosità sulla festa che tinge il mondo di verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Firenze, 17 marzo 2024 - Il 17 marzo si festeggia ladi San, patrono d'Irlanda, che unisce milioni di persone originarie dell'isola sparse per il. Da qualche anno lanazionale irlandese è approdata anche in Italia, dove ha preso piede l'usanza di ritrovarsi con gli amici per celebrare in compagnia, magari al pub. Ecco 5nazionale irlandese per conoscerne meglio origini e tradizioni. Il trifoglio e il rito portafortuna Il simbolo dellaè lo shamrock (il trifoglio), con cui, secondo la leggenda, Sanspiegò il dogma della Trinità alle popolazioni irlandesi durante i suoi anni da missionario. Per il Saint Patrick's Day, è tradizione indossare un piccolo trifoglio e farlo ...