(Di domenica 17 marzo 2024) Arezzo, 17 marzo 2024 – Hanno suonato al "campanello" della Asl e chiesto una serie di informazioni. L’interessamento di undidi livello nazionale per ora è in fase preliminare. L’obiettivo della domanda agli esperti del dipartimento tecnico dell’Azienda sanitaria riguarda la percorribilità di un partenariatosecondo la formula della finanza di progetto sul nuovo ospedale San. Una trasformazione che prende forma nella sua evoluzione dal master plan presentato a suo tempo dalla Asl. Interventi strategici per un importo complessivo di circa duecento milioni; di questi cinquanta sono stati già finanziati dall’Azienda sanitaria e riguardano la realizzazione del lotto Volano. Non è un fatto nuovo: la Asl riceve con una certa frequenza offerte di partenariato ...

San Donato, spuntano investitori: pool di imprenditori lancia l’idea di una partnership pubblico-privato - Arezzo, resta top secret l’identità ma si tratterebbe di un raggruppamento di imprese di livello nazionale. Per ora c’è una richiesta di informazioni alla Asl per valutare la fattibilità di un piano i ...lanazione

Carabinieri arrestano tunisino a S. Donato: aveva in casa 60 grammi di cocaina oltre ad hashish e 3 mila euro in contanti - Le risorse maghrebine che questo Paese, complice la Sinistra e non soltanto, importa quotidianamente sono quelle, secondo alcuni, il cui stile di vita sarà, per noi, una sorta di esempio negli anni a ...lagazzettadilucca

Aggredisce i carabinieri per un controllo: a casa trovata la droga - In manette un 26enne: ha patteggiato 10 mesi per spaccio. Caccia agli altri due sfuggiti ai militari ...luccaindiretta