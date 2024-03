San Donato allo scontro Ghiviborgo ostacolo duro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Entra nel vivo la volata finale anche nel girone E. La 10ª giornata di ritorno propone il big-match Follonica Gavorrano-Livorno, con la Pianese terzo incomodo, che rende ancora più interessante la lotta al vertice che quella per la salvezza con Figline e SanTavarnelle interessate. Le gare oggi alle 14,30. Tau Calcio-Figline 1965 (all’andata1-1: Zellini, Malva) arbitro: Casali di Cesena. Per Tronconi & C l’odierna trasferta richiederà la massima concentrazione contro il Tau del tecnico Venturi dopo aver raccolto un solo punto in quattro gare, punta a rilanciarsi per cercare di entrare nella zona play off. Un Tau praticamente quasi salvo, ma con l’imprevisto scivolone di domenica sul campo della Sangiovannese, dovrà effettuare un ulteriore sforzo dovendo affrontare tre gare difficili: Figline, Poggibonsi e Trestina. Pertanto, il compito per ...