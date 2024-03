Sampmania | siamo un bellissimo e fragilissimo giardino zen | e siamo liberi|Altri campionati Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 17 marzo 2024) 2024-03-17 10:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:sicuri? E’ tutto vero?davvero a 40 punti, per la prima volta in stagione in piena zona playoff? Sul serio abbiamo vinto una partita a cinque minuti dalla fine, rubacchiando pure qualcosa? Sono fermamente convinto che questo campionato in realtà sia tutto un sogno. Non trovo altra interpretazione plausibile per mettere insieme la sfilza di situazioni bizzarre e incredibili capitate nelle ultime 30 giornate. Un mese fa eravamo sull’orlo del baratro, ora intravediamo là in fondo il Paradiso. Tra qualche minuto ci sveglieremo, e ci accorgeremo in realtà di trovarci alla mattina del 31 maggio. Manfredi avrà appena salvato la Sampdoria, e dovremo ancora iniziare a pensare ad ...