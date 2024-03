Salvini sulle Europee | “Lega avrà risultato a doppia cifra | io scelgo sempre Le Pen”

(Di domenica 17 marzo 2024) “Quando cadi devi avere la forza di rialzarti. Se cadi e non ti rialzi non vai da nessuna parte“, così il leader leghista Matteosi rivolge ad una platea di giovani militanti del suo partito, riuniti al MiCo di Milano per parlare di Europa e dei prossimi obiettivi della, in un incontro dal L'articolo proviene da Il Difforme.

Europee, Salvini lancia la sfida: "In Europa Lega diversa da FdI o FI" - Matteo Salvini lancia da Milano la campagna elettorale della Lega in vista delle Europee, e prova a suonare la carica ai suoi: «Andremo molto bene, le lancette della storia stanno girando dalla nostra ...informazione

Terzo mandato per Zaia, 9 leghisti su 29 assenti al voto in Senato - Non una falange oplitica quella che mercoledì 13 marzo, intorno alle 18, ha votato in Senato l’emendamento sull’abolizione del limite dei mandati per i governatori di regione. Matteo Salvini dice di ...mattinopadova.gelocal

Civitavecchia, Fazzone (Forza Italia): “Bene D’Ottavio, Forza italia ha già’ scelto Poletti” - NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Concordo pienamente con quanto ha dichiarato il coordinatore cittadino di Forza Italia Roberto d’Ottavio. Non entro nel merito di quelle che sono le richieste di Salvini, i ...newtuscia