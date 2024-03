Salvatore Dama | la Schlein attacca il patto anti-migranti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Il Pd aveva una sola certezza. L'europeismo. Granitico e acritico. Capace di far piacere al Nazareno qualsiasi scelta politica arrivasse da Bruxelles. Ebbene, questa certezza va in pezzi in un sabato pomeriggio di marzo. Con Ellyche, affannata nella infinita rincorsa dei soci del campo largo, maledice Ursula von der Leyen. Perché se la fa con Giorgia Meloni. E, peggio, con il «dittatore» egiziano. Sentite qua: «Trovo gravissimo che la presidente della Commissione Europea voli in Egitto insieme alla premier Meloni per promettere risorse al regime di Al Sisi in cambio del controllo e del blocco delle partenze: questo approccio che calpesta i diritti fondamentali non ha mai prodotto una soluzione. Ci battiamo per la solidarietà europea». L'odio piddino per Il Cairo ha una sola matrice: «Sappiamo quanto brucia ancora non aver ottenuto verità e giustizia per ...