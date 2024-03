Salto con gli sci | Huber domina l’ultimo atto del Raw Air a Vikersund Kraft e Zajc sul podio | 14° Bresadola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) L’intensa domenica disi è conclusa con una doppietta austriaca nella seconda gara individuale maschile di giornata, valevole anche come finale del Raw Air Tournament in occasione della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 dicon gli sci. Daniel, dopo aver chiuso la competizione mattutina (su serie secca) al secondo posto, hato l’evento pomeridiano sul trampolino norvegese di volo dimostrandosi il più forte del lotto sulle tre serie. Secondo successo della carriera nel circuito maggiore per il 31enne, due anni dopo la sua prima affermazione sul Large Hill di Bischofshofen durante la Tournée.ha firmato il miglior punteggio parziale in due serie su tre, pagando dazio per un solo decimo di punto rispetto a Stefannel terzo ...