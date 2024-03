Salernitana | oggi le comiche | Iervolino richiama Inzaghi

(Di domenica 17 marzo 2024) A Salerno non sanno più che pesci prendere. Lasembra ostaggio di un presidente a dir poco volubile. Da ieri circola la notizia che Liverani sarà esonerato. Al suo posto potrebbe ritornare Pippo Inzaghi. Il povero Fabio è durato un mese (5 partite). Il suo esordio contro l’Inter a San Siro risale al 16 febbraio. Un 4-0 senza appello lo costringe alla prima sconfitta da allenatore della. Solo un punto conquistato sotto la sua gestione, 1-1 contro l’Udinese. Poi sono arrivate le sconfitte contro Monza, Cagliari e Lecce (ieri sera). La classifica dice che la squadra si sta buttando a capofitto in Serie B., con il club ormai proiettato nel campionato cadetto, ha ben deciso di esonerare il buon Fabio e richiamare Inzaghi. Probabilmente, al telefono con il presidente, Pippo deve essersi fatto una bella ...

