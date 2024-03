Salernitana Liverani | verso l’esonero | i nomi per sostituirlo

(Di domenica 17 marzo 2024) Laè pronta a salutarea distanza di poche partite dal suo arrivo: il tecnico non ha dato la scossa voluta dal club Laè pronta a salutarea distanza di poche partite dal suo arrivo: il tecnico non ha dato la scossa voluta dal club. L’ad Milan è stato chiaro nel post partita e l’idea della società è quella di cambiare ancora. Tra i possibili sostituti ci sarebbe il ritorno di Inzaghi oppure la suggestione Colantuono, per chiudere la Serie A con dignità.

Salernitana , tempo di riflessioni per Danilo Iervolino dopo la sconfitta con il Lecce: oltre a Liverani , è in discussione anche Sabatini Dopo la sconfitta con il Lecce è di nuovo tempo di ... (calcionews24)

Quella luce lontana in fondo al tunnel era proprio a Salerno - Nonostante ciò il vantaggio del Lecce è arrivato grazie ad un'autogol degli uomini di Liverani e Gotti, già all'intervallo, ha rimesso le cose a posto sostituendo Oudin con Dorgu, con quest'ultimo ...pianetalecce

Salernitana, Milan: "Ci saranno ampie valutazioni su Liverani nelle prossime ore" - La delusione traspare chiara dalle parole dell'amministratore delegato della Salernitana: " Pensavamo dopo la campagna acquisti di aver rivitalizzato la squadra. Anche il ritiro di una settimana è ...gianlucadimarzio

Salernitana, Liverani verso l’esonero | Torna Inzaghi - Non solo Liverani via dalla Salernitana Ma l’addio di Liverani non è tutto. Come rivela TMW, anche Walter Sabatini figura sul banco degli imputati. La critica mossa verso il direttore verte ...calciostyle