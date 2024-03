Salernitana ko | all’Arechi passa anche il Lecce 0-1 | la salvezza è un miraggio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ultima fiammella della speranza di unache avrebbe avuto del miracoloso si è spenta forse definitivamente in casa dellail match dell’Arechi contro l’abbordabilesi è rivelato un autentico calvario per i ragazzi di mister Liverani, ai quali è stato fatale un autogol di Gyomber nella più classica applicazione della “Legge di Murphy”: se qualcosa deve andare male non preoccuparti, lo farà. Eppure, la prova dellanon è stata affatto male nel complesso perché dopo il vantaggio dei salentini (18’) guidati da mister Gotti, all’esordio in panchina, sono serviti un paio di autentici miracoli di Falcone per fermare l’impeto dei granata Nella ripresa Liverani ha provato a mischiare le carte inserendo Gomis per Coulibaly e Simy per uno ...