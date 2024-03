RussiaMcontro Putin’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 17 marzo 2024) iniziativa di +Europa nella capitale "C'è un'adesione significativa all'iniziativa che aveva lanciato Alexei Navalny, quella del 'mezzogiorno contro Putin' chiedendo a tutti di votare a quest'ora, ovviamente non per legittimare le elezioni, ma per manifestare in modo non violento e per chiedere democrazia, libertà e diritto anche in Russia. C'è tanta gente in fila". Così