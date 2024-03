Russia | terzo giorno di voto | incombe il Mezzogiorno contro Putin

(Di domenica 17 marzo 2024) Nell'ultimodelle elezioni presidenziali nella Federazione, si attende lo scoccare delle 12.00 negli undici fusorari che attraversano il Paese, momento in cui i sostenitori di Navalny dovrebbero recarsi in massa a votare

(Adnkronos) – Le Elezioni presidenziali in Russia sono entrate oggi , domenica 17 marzo 2024, nel loro terzo e ultimo giorno . Il voto è destinato a garantire al presidente Vladimir Putin, 71 anni, che ... (periodicodaily)

Russia, ultimo giorno di voto: affluenza sopra il 60% - terzo e ultimo giorno di voto in Russia per le elezioni presidenziali. L'affluenza in tutto il Paese è stata del 60,04% alle 09:38 (orario di Mosca). Lo ...lapresse

Elezioni in Russia, alle 12:00 l’ultimo atto di Navalny: “Mezzogiorno contro Putin” è il testamento del dissidente - Alle 12:00 di oggi l'ultimo atto di opposizione di Navalny in Russia. "Mezzogiorno contro Putin" alle elezioni presidenziali ...unita

Mosca, 'l'affluenza alle urne in Russia supera il 61%' - L'affluenza nazionale totale nelle elezioni presidenziali in Russia, inclusi i voti elettronici, hanno superato il 61,37% alle 9.45 ora di Mosca (le 7.45 italiane) del terzo e ultimo giorno di voto, ...ansa