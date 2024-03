Russia | scatta il Mezzogiorno contro Putin | file e arresti ai seggi

(Di domenica 17 marzo 2024) Nell'ultimo giorno delle elezioni presidenziali nella Federazione, si attende lo scoccare delle 12.00 negli undici fusorari che attraversano il Paese, momento in cui i sostenitori di Navalny dovrebbero recarsi in massa a votare contro Putin

La Casa Bianca ha convocato per domani gli 8 leader del Congresso per informarli di «una grave minaccia alla sicurezza nazionale». A farlo sapere pubblicamente è stato il consigliere per la ... (iltempo)

Nel cuore della Russia si è svolto un incontro inedito tra l’ artist a di strada italiano Ciro Cerullo, meglio conosciuto come Jorit , e il presidente russo Vladimir Putin . L'occasione è stata il Forum ... (gazzettadelsud)

In occasione della Festa della Donna, è stata realizzata in Russia una nuova “ forma di resistenza” , che ha coinvolto milioni di persone Molti l’hanno definita una nuova forma di “ resistenza” . In ... (cityrumors)

"Doppelganger", l’operazione di disinformazione russa che in Italia ha colpito anche l’agenzia ANSA - Ad Omnibus Julia Smirnova, senior analist dell’Institute for Strategic Dialogue, racconta la massiccia operazione russa di disinformazione on line chiamata "Doppelganger", diretta verso numerosi paesi ...tg.la7

Elicottero caduto sul Monte Rosa vicino la Capanna Margherita, tutti salvi a bordo: parla un sopravvissuto - L'incidente vicino alla Capanna Regina Margherita L'operazione di salvataggio sul Monte Rosa L'elicottero caduto in Russia L’incidente vicino alla Capanna Regina Margherita L’elicottero di Azienda ...notizie.virgilio

scatta la protesta di mezzogiorno contro Putin: lunghe file in alcuni seggi elettorali a Mosca - Lunghe file si stanno formando davanti a diversi seggi elettorali nel centro di Mosca , come ha constatato l'ANSA. Sulla storica via Arbat si era formata una ...gazzettadelsud