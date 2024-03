Russia | neanche lo show in stile orwelliano scuote i putiniani di casa nostra | ma i dissidenti

(Di domenica 17 marzo 2024) Potremmo iniziare questo pezzo annotando che ieri, oggi e domani si tengono le elezioni presidenziali nella Federazione Russa, ma sarebbe un classico caso di fallacia semiotica, in cui il suono diverge radicalmente dal significato. Quelle che vanno in scena nel Paese dominato da un autocrate di purissima scuola Kgb (un eterno ritorno dello spirito russo, “AntiOccidente” lo chiamava Milan Kundera) non presentano infatti nessuna delle caratteristiche che il nostro vocabolario prevede alla voce “elezioni”. Contendibilità del potere, pluralismo politico e valoriale, regolarità certificata del voto, libertà sostanziale del medesimo, una campagna elettorale che lo ha preparato, media indipendenti che l'hanno raccontata. L'unica corsa di Vladimir Putin è quella con se stesso, è quella al periodico (e fittizio) aggiornamento popolare del proprio mito, della propria volontà di potenza. In ...

