Russia | migliaia ai seggi alle 12 per sfidare Putin | almeno 74 arresti E a Berlino tra la folla spunta Yulia Navalnaya – Foto e video

(Di domenica 17 marzo 2024)di cittadini russi si sono messi in fila davanti aioggiore 12 per protestare silenziosamente contro lo strapotere di Vladimir, la cui rielezione alla guida dellaper altri cinque anni è scontata all’esito di un voto senza alcun reale rivale in una dittatura feroce. Molti dunque hanno sfidato le minacce più o meno esplicite del Cremlino ed hanno accolto l’invito lanciato da Alexei Navalny prima, da sua moglie poi, a testimoniare così il dissenso al regime. Scelta non senza conseguenze: secondo l’organizzazione non governativa Ovd-Info, sarebbero74 le persone fermate in 13 diverse città del Paese per azioni considerate «di disturbo» allo svolgimento delle elezioni. Ichiuderanno dopo tre giorni questa sera ...

Quando il carro funebre che trasportava la bara di Alexei Navalny è arrivato in chiesa, alla periferia di Mosca, oggi 1 marzo 2024, si è sentita la folla che applaudiva e scandiva: "Tu non hai avuto ... (firenzepost)

Due settimane dopo la sua morte, il corpo di Alexei Navalny, l’oppositore numero uno di Vladimir Putin, ha finalmente trovato pace. Lo stesso non si può dire per le decine di migliaia di persone ... (quotidiano)

La Russia che resiste (sta fuori dalla Russia) - Ma le decine di migliaia di russi che, in decine di città del paese e in altrettante numerose capitali mondiali, si sono messi in fila pacificamente ai seggi alle 12, come da chiamata del compianto ...huffingtonpost

migliaia di russi ai seggi a mezzogiorno per protesta: 74 arresti - migliaia di persone in tutta la Russia, non solo a Mosca e San Pietroburgo, ma anche a Ekaterinburg, Voronezh, Irkutsk, Vladivostok, Novosibirk, si sono presentate ai seggi a mezzogiorno, aderendo all ...today

Putin «attaccherà la Nato nel 2026». Rapporto tedesco allarma l'Ue: Paesi baltici e Finlandia primi obiettivi - Un rapporto classificato dei servizi segreti tedeschi indica le potenziali intenzioni militari della Russia nei confronti della Nato nei prossimi anni, a partire dal 2026, secondo quanto riportato da ...ilgazzettino