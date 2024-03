Russia | lunghe file alle urne per il «Mezzogiorno contro Putin» Almeno 47 fermati – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024) I margini di opposizione al regime di Vladimir, income all’estero, sono sottili e spesso pericolosi. In questi giorni di elezioni presidenziali, il cui esito è scontato, la moglie di Alexei Navalny, il dissidente morto in circostanze da appurare mentre stava scontando una condanna a 19 anni in una colonia penale, ha rilanciato un’iniziativa che il dissidente russo aveva abbracciato alcuni mesi prima di morire. E non è stata l’unica, come lei fuori e dentro lamolti oppositori hanno chiesto agli elettori di presentarsi in massa12 dell’ultimo giorno di votazioni, domenica 17 marzo. Un modo per manifestare pacificamente il proprio dissenso, un modo per contarsi. «Polden protiva», “...