Russia | lunghe code ai seggi per ' Mezzogiorno contro Putin'

(Di domenica 17 marzo 2024) Gli oppositori al Cremlino hannofile neielettorali e nelle ambasciate all'estero per la protesta "" indetta dagli alleati del defunto leader dell'opposizione Alexei Navalny. La protesta avviene nell'ultimo giorno di votazioni per le presidenziali 2024, che conferiranno a Vladimiraltri sei anni al potere. Decine di persone erano in coda fuori da uno deielettorali di Mosca a, ora della capitale.

Ultimo giorno di voto in Russia : le elezioni presidenziali che rilanceranno il mandato di Vladimir Putin per i prossimi sei anni si chiudono in serata. Secondo i dati della Commissione elettorale, ... (ilfattoquotidiano)

lunghe file ai seggi elettorali in tutta la Russia e nelle sedi estere allo scattare delle 12 di oggi, ora di Mosca, per quella che è stata ribattezzata come "la protesta di mezzogiorno contro ... (fanpage)

lunghe file si stanno formando davanti a diversi seggi elettorali nel centro di Mosca , come ha constatato l'ANSA. Sulla storica via Arbat si era formata una coda di alcune centinaia di persone ... (gazzettadelsud)

Ong, almeno 47 fermi in tutta la Russia - Almeno 47 fermi in tutta la Russia, durante le proteste in occasione della giornata conclusiva delle presidenziali, sono state segnalate dall'ong Ovd-Info. Sette, precisa l'organizzazione, si ...ansa

Elezioni Russia, più di 50 arresti per le proteste. Code ai seggi di Mosca. «Affluenza oltre 67,5%» - Elezioni Russia, domenica 17 marzo si vota per l'ultimo giorno per le presidenziali. Putin sarà eletto per il quinto mandato, ma è altissima l'attenzione per le proteste ...leggo

Russia, alle 12 il voto della protesta - 11.00 Russia, alle 12 il voto della protesta lunghe file si sono formate davanti a diversi seggi elettorali nel centro di Mosca. Sulla storica Via Arbat, intorno alle 12 ora locale (le 10 in Italia) s ...televideo.rai