(Di domenica 17 marzo 2024) Vladimirsi avvia verso il suo sesto mandato alla guida della, dopo una vittoria a valanga nell’elezione di fattorivali svoltasi oggi nel Paese. Secondo gli exit poll e i primi risultati comunicati dai media ufficiali russi,avrebbe ottenuto poco meno deldeiespressi. L’affluenza di persona alle urne (esclusa cioè quella in remoto) si sarebbe attesta sempre secondo gli organi di stampa statali al 73,3%. Non vi è nel Paese alcuna organizzazione indipendente in grado di verificare tali dati. Quel che pare certo è però che alle 12 ora locale (nei diversi fusi del Paese) si sono ingrossate e di molto le file di elettori ai seggi, nell’azione silenziosa di protesta ispirata dal dissidente Alexei Navalny e richiamata dopo la sua morte dalla vedova Yulia. ...

