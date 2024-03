Russia | difese antiaeree in azione a Mosca | nella notte raid ucraino con droni Coda al seggio di Erevan | attesa protesta contro Putin

(Di domenica 17 marzo 2024) Ultimo giorno di voto in: le elezioni presidenziali che rilanceranno il mandato di Vladimirper i prossimi sei anni si chiudono in serata. Secondo i dati della Commissione elettorale, alle ore 9,45 dihanno votato il 61,37% degli aventi diritto. Ma oggi è anche la giornata dell’dell’opposizione: a mezzogiorno sono attese lunghe code ai seggi, come chiesto dalla leader dell’opposizione all’estero, Yulia Navalnaya. Una lungasi è formata, già prima di mezzogiorno, davanti a unaperto acapitale dell’Armenia si sono trasferiti molti russi scappati dal Paese subito dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. L’emittente televisiva indipendente Dozhd ha trasmesso il video con le ...

