Russia | alle 12 il voto della protesta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 11.00 Lunghe file si sono formate davanti a diversi seggi elettorali nel centro di Mosca. Sulla storica Via Arbat, intorno12 ora locale (le 10 in Italia) si era formata una coda di alcune centinaia di persone. L'affollamento si è verificato quando era in programma lacui aveva già chiamato Navalny e nei giorni scorsi la vedova, Yulia. La polizia, presente in forze,si limita a sorvegliare la situazione e regolare il flusso degli elettori. Diversi media e social mostrano anche file in altri seggi,fra i quali uno a San Pietroburgo