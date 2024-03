Russia al voto | primi risultati | Putin all’88% A mezzogiorno lunghe code in alcuni seggi per protesta Decine di arresti | “23 a Kazan”

(Di domenica 17 marzo 2024) Vladimir, stando aipreliminari basati sul 24,4% dei, ha conquistato l’88% alle elezioni presidenziali indestinate come da previsioni a rilanciare il suo mandato per i prossimi sei anni. Si tratta del record di preferenze nella storia del Paese. L’ennesimo plebiscito per lo zar era stato anticipato da dichiarazioni del ministero degli Esteri russo stando alle quali i “tentativi dell’Occidente di interrompere ilsono andati sprecati” anche “nella zona in prima linea”. I tre candidati che correvano controhanno tutti ottenuto percentuali al di sotto del 5%. Il candidato comunista Kharitonov è dato al 4,7%, quello di Gente Nuova, Davankov, al 3,6% e quello del Partito liberaldemocratico Slutsky al 2,5%. Le urne sono chiuse alle 18 italiane e, ...

