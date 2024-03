Russia al voto | primi exit poll | Putin all’87 | 8% A mezzogiorno lunghe code in alcuni seggi per protesta Decine di arresti | “23 a Kazan”

(Di domenica 17 marzo 2024) Vladimir, stando aidi Mosca, ha preso l’87,8% dei voti alle elezioni presidenziali indestinate come da previsioni a rilanciare il suo mandato per i prossimi sei anni. Le urne sono chiuse alle 18 italiane e, secondo i dati della Commissione elettorale, l’affluenza ha toccato il 73,3%. L’ennesimo plebiscito per lo zar era stato anticipato da dichiarazioni del ministero degli Esteri russo stando alle quali i “tentativi dell’Occidente di interrompere ilsono andati sprecati” anche “nella zona in prima linea”. Ladell’opposizione è però riuscita a prendersi parte della scena. Il ‘contro‘ indetto dal team Navalny ha portato alle ore 12 all’intasamento dei...

