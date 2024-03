Russia al voto | “mezzogiorno contro Putin” | lunghe code in alcuni seggi per protesta Difese antiaeree a Mosca dopo i raid di Kiev

(Di domenica 17 marzo 2024) Ultimo giorno diin: le elezioni presidenziali che rilanceranno il mandato di Vladimirper i prossimi sei anni si chiudono in serata. Secondo i dati della Commissione elettorale, alle ore 9,45 dihanno votato il 61,37% degli aventi diritto. Ma oggi è anche la giornata dell’attesadell’opposizione: asi sono formateaidi diverse città. Nel centro di, sulla storica via Arbat, si era formata una fila di alcune centinaia di persone intorno a, quando era appunto in programma laindetta da Navalny. La polizia, presente in forze, si limita a sorvegliare la situazione e regolare il flusso degli elettori. ...

