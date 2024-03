Russi abbattono 35 droni in 8 regioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 5.29 In totale - secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass,nella notte tra sabato e domenica i sistemi di difesa aerea dellaa hanno intercettato e distrutto 35in otto. In particolare i sistemi di difesa aereahanno distrutto diversiche volavano verso Mosca, secondo quanto ha dichiarato il sindaco,Sergei Sobyanin. Un drone è stato distrutto nel distretto Ramensky della regione di Mosca e uno nel distretto Stupinsky, mentre due sono stati abbattuti in precedenza nella zona di Domodedovo.