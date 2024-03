Rugby | Sei Nazioni | Italia mai così bene | è nella storia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Una squadra formata in appena tre mesi capace di far il miglior risultato di sempre in un Sei. Se non possiamo definire miracolo sportivo questo, beh allora ci manca veramente poco. Gli Azzurri ieri hanno superato il Galles nell’ultimo incontro del torneo, mettendosiin tasca il secondo successo in questa rassegna che sommato al pareggio ha fatto ottenere loro il miglior andamento di sempre, con appena due sconfitte. Al termine del match l’è esplosa di gioia con i giocatori che hanno festeggiato con i tifosi sugli spalti per questo eroico Sei. Seiche impresa! Quesada: “Gruppo fantastico” (Credit foto – pagina Facebook FIR, Federazionena)Non si riesce quasi a trattenere la gioia per ...