Rovescia il barbecue dei vicini e li prende a bastonate | arrestato

(Di domenica 17 marzo 2024) Ancona, 17 marzo 2024 – Istanno facendo una grigliata nel giardino di casa: sono moglie e marito e stanno cuocendo della carne. Un normale comportamento per il pranzo di domenica parrebbe. Se non che il vicino arriva,ile inizia a picchiarli con il manico di una scopa. Ad Ancona, nei pressi di via De Gasperi, sono dunque intervenuti i poliziotti dopo una richiesta di aiuto: quella della donna. Così il presunto aggressore, un 50enne, è stato condotto in Questura e deferito a piede libero per il reato di lesioni personali aggravate. Cos’è successo: il racconto All'arrivo degli agenti, una 45enne riferisce loro di essere stata percossa con un manico di scopa dal vicino di casa che poco prima aveva aggredito verbalmente suo marito e poi lo aveva colpivo. Il marito, secondo quanto raccontato dalla donna, era ...