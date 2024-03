Roma Yu Yang ha ucciso con una coltellata la moglie Li Xuemei

(Di domenica 17 marzo 2024) Femminicidio nella Capitale. Yuhacon unaall’addome laLi, durante una lite in casa a. La vittima, una cittadina cinese di 37 anni, è stata rinvenuta senza vita nell’appartamento. In casa c’era anche la figlia di 5 anni, che stava dormendo. L’uomo, un connazionale di 36 anni, che si era allontanato dall’abitazione, è stato trovato e arrestato poco dopo dalla polizia in via dei Consoli. A dare l’allarme in via Livilla, al Quadraro, è stato un dirimpettaio che ha sentito la coppia litigare e la donna urlare. Liè stata trovata sul letto senza vita. Inutile per lei i soccorsi. La polizia ha ritrovato in casa il coltello con cui è stata uccisa la trentenne cinese. In base a quanto si apprende, nell’abitazione al momento ...

