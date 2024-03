(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) –inalladi 5. E' accaduto ieri sera, intorno alle 23.30, adove le Volanti sono intervenute per una lite in appartamento trae moglie, in via Livilla al Quadraro. La lite è poi sfociata in una aggressione più violenta, costata la vita a una 37enne

Una fine terribile per una giovane alle porte di Roma . L'ha uccisa uno Pneumatico che a causa di un incidente si è stacca to da un'auto ed è rimbalzato sulla ... (leggo)

Una fine terribile per una giovane alle porte di Roma . L'ha uccisa uno Pneumatico che a causa di un incidente si è stacca to da un'auto ed è rimbalzato sulla ... (leggo)

Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma a L' alla rme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto la polizia. La... (leggo)

Roma, uccisa in casa davanti a figlia di 5 anni: arrestato il marito - uccisa in casa davanti alla figlia di 5 anni. E' accaduto ieri sera, intorno alle 23.30, a Roma dove le Volanti sono intervenute per una lite in appartamento tra marito e moglie, in via Livilla al Qua ...adnkronos

Omicidio a Roma, uccide la moglie a coltellate davanti alla figlia di 5 anni: arrestato - Una donna è morta uccisa dal marito a Roma. L'omcidio è avvenuto ieri sera in zona quadraro, erano circa le ore 22.30. Un trentaseinenne ha ucciso la moglie davanti alla loro figlia di cinque anni e i ...fanpage

Femminicidio a Roma, donna uccisa dal marito davanti alla figlia di 5 anni - Femminicidio a Roma, nella zona del Quadraro. Nella serata di ieri, sabato 16 marzo, una donna di 37 anni è stata uccisa dal marito al culmine di una lite in famiglia.romatoday