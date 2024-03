Roma | uccisa in casa dal marito davanti alla figlia di 5 anni | l’uomo arrestato dopo la fuga

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di domenica 17 marzo 2024) L'omicidio durante una lite in un appartamento in via Livilla. La donna, 37enne cinese, è stata trovata priva di vita, l'uomo invece era scappato lasciando inladi 5L'omicidio durante una lite in appartamento trae moglie, in via Livilla. La donna, 37enne cinese, è stata trovata priva di vita, l'uomo invece era scappato lasciando inladi 5L'omicidio durante una lite in appartamento trae moglie, in via Livilla. La donna, 37enne cinese, è stata trovata priva di vita, l'uomo invece era scappato lasciando inladi 5