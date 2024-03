Roma | uccide la moglie con coltellata durante lite in casa | arrestato 36enne

(Di domenica 17 marzo 2024) CRONACA DI(Nova) – Nuovo caso di femminicidio a. Un uomo ha ucciso con unalaal culmine di unain. Il fatto e’ successo ieri sera intorno alle 23:30, in via Livilla al Quadraro, periferia a sud-est della Capitale. Sul posto e’ intervenuta la Polizia. La vittima, una cittadina cinese di 37 anni, e’ stata trovata morta nell’appartamento. Inc’era anche la figlia di 5 anni. L’uomo, un connazionale di 36 anni, che al momento dell’intervento della Polizia si era allontanato dall’abitazione, e’ stato trovato epoco dopo dai poliziotti della Squadra mobile in via dei Consoli.

