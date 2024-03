Roma | uccide la moglie a coltellate nel letto dopo una lite | in casa c' era la figlia di 5 anni Arrestato 37enne

(Di domenica 17 marzo 2024) Un uomo ha ucciso con una coltellata laieri sera durante unainL'allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto la polizia. La...

Femminicidio a Roma, uccide a coltellate la moglie davanti alla figlia di 5 anni: arrestato - Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto la polizia. La vittima, una ...ilsecoloxix

Spara, uccide tre persone e si barrica in una casa: paura negli Usa - Il sabato di festa per celebrare San Patrizio si trasforma in un incubo. Un senzatetto di 26 anni, Andre Gordon, ha aperto il fuoco e ucciso tre persone vicino a Filadelfia, prima di fuggire a bordo ...notizie.tiscali