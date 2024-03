Roma-Sassuolo | parità dopo 45’ Lukaku pericoloso a inizio e fine primo tempo Diretta 0-0

(Di domenica 17 marzo 2024) La squadra di De Rossi proverà a tenere il passo del Bologna quarto in classifica, mentre i neroverdi cercano punti utili per la salvezzaLa squadra di De Rossi proverà a tenere il passo del Bologna quarto in classifica, mentre i neroverdi cercano punti utili per la salvezza

Diretta/ Roma Sassuolo (risultato 0-0) streaming video tv: Aouar è titolare, via! (Serie A, 17 marzo 2024) - La diretta tv Roma Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico ...ilsussidiario

Live Roma-Sassuolo 0-0: inizia la partita - la Roma ospita all’Olimpico il Sassuolo nell’ultimo match prima della sosta per le Nazionali, per una partita che ambo le parti mette in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi.romadailynews

Roma-Sassuolo, striscione da brividi per De Rossi. Poi il gesto con i bambini - Prima dell'inizio di Roma-Sassuolo la curva Sud ha dedicato uno striscione molto emozionante a Daniele De Rossi: "DDR giocatore, capitano, allenatore... Mai finirà questo amore". Subito dopo tutto lo ...corrieredellosport