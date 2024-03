Roma-Sassuolo | Manolas sugli spalti dell’Olimpico

(Di domenica 17 marzo 2024) Kostasnon dimentica il suo passato alla. L’ex difensore giallorosso, attuale centrale della Salernitana, è stato avvistatodello stadio Olimpico per seguire la partita delladel suo vecchio compagno di squadra, Daniele De Rossi, impegnata in casa contro il. Il greco è stato salutato dai tifosi, che ricordano il suo gol al Barcellona che valse l’incredibile rimonta ai quarti di finale di Champions League. Oranon sta vivendo un momento facile con la Salernitana, che è ultima in classifica con 14 punti. SportFace.

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 301ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Roma-Sassuolo Le Pagelle dei protagonisti del match tra Roma-Sassuolo , valido per la 30ª ... (calcionews24)

Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Roma supera 1-0 il Sassuolo all'Olimpico e torna al successo dopo il pareggio in campionato con la Fiorentina e il ko in Europa League indolore con il ... (dayitalianews)

Roma, Juventus, Milan e Fiorentina: le ultimissime - Malore per Joe Barone e rinviata Atalanta-Fiorentina Roma – La Roma batte il Sassuolo 1-0 e resta in scia del Bologna quarto a – 3 dai rossoblù. Dopo un primo tempo finito a reti bianche nella ripresa ...corrieredellosport

Roma, De Rossi: "Fortunato a trovare questa opportunità di lavoro" - La Roma non ha più intenzione di fermarsi. Dopo la conquista dei quarti di finale di Europa League, i giallorossi ritornano alla vittoria in campionato in casa contro il Sassuolo per 1-0. Una magia di ...gianlucadimarzio

La Roma batte il Sassuolo: decide un gol di Lorenzo Pellegrini al 50' - Finisce con la gioia di Daniele De Rossi in panchina il match dell’Olimpico. La Roma ha battuto, nella sua gara delle 18 contro il Sassuolo, la formazione di Ballardini per 1-0 (50' Pellegrini). Con ...calcioatalanta