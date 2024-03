Roma-Sassuolo | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 17 marzo 2024) La Serie regalerà una sfida particolare, con due squadre molto diverse. Ma? Scopriamolo in questo articolo I diritti televisivi sono parte del mondo del calcio, ormai mutato. Evidente il palinsesto di Serie A, suddiviso tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta sicuramente un aspetto positivo per le società che godono degli introiti, ma diventa un autentico svantaggio per gli utenti, i quali sono costretti a cercare molte notizie sulle gare di riferimento. Per questo risulta utile seguire questo articolo, che ha lo scopo di spiegaree quali sono le probabili formazioni. La giornata 29 metterà a confronto i ragazzi di De Rossi contro il nuovo club di ...