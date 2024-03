Roma-Sassuolo 1-0 | il guizzo di Pellegrini piega gli emiliani

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Continua la corsa delladi Daniele De Rossi verso il treno che porta dritto alla Champions League: i giallorossi, con una buona prova di maturità, hanno infattito 1-0 ile hanno ottenuto il quinto risultato utile consecutivo in campionato, riportandosi così a soli tre punti dal Bologna attualmente quarto. Per conquistare questo preziosissimo successo ai capitolini è bastato il gol siglato con un bellissimo destro dal limite da Lorenzoal 50’. Unche ha stappato una partita che nei primi 45’ ha regalato ben poche emozioni e che ha visto la, vicina al gol all’inizio e in chiusura di frazione con due colpi di testa di Lukaku, comandare le operazioni con un possesso palla insistito ma orchestrato a ritmi ...

