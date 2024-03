Roma-Sassuolo 1-0 | ai giallorossi basta un gol di Pellegrini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 17 marzo 2024) Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Lasupera 1-0 ilall'Olimpico e torna al successo dopo il pareggio in campionato con la Fiorentina e il ko in Europa League indolore con il Brighton. Aidi De Rossiun gol di capitanad inizio ripresa per conquistare i tre punti e salire a 51 punti in classifica a -3 dal Bologna, quarto. Alla squadra di Ballardini nonuna gara attenta difensivamente con qualche spunto in avanti per uscire con dei punti dall'Olimpico, resta così a 23 in penultima posizione. De Rossi per la sfida ai neroverdi deve far fronte all'assenza di Dybala e sceglie Aouar nella linea offensiva insieme a Lukaku ed El Shaarawy. In difesa spazio a Karsdorp e Spinazzola, mentre si rivede Abraham in panchina. Ballardini ...