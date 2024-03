Roma-Sassuolo 0-0 LIVE | occasioni per Lukaku | si fa male Spinazzola

La squadra di De Rossi proverà a tenere il passo del Bologna quarto in classifica, mentre i neroverdi cercano punti utili per la salvezzaLa squadra di De Rossi proverà a tenere il passo del Bologna ... (corriere)

Milan, record storico: i rossoneri sono la terza squadra a toccare quota 5000 gol in Serie A - Fino alla fine della stagione, al di là della vittoria dello scudetto quasi aritmetica per l’Inter, sarà bagarre per i posti restanti in Champions League tra Milan e Juventus, come anche per Bologna, ...tag24

Diretta/ Roma Sassuolo (risultato 0-0) streaming video tv: Aouar è titolare, via! (Serie A, 17 marzo 2024) - La diretta tv Roma Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico ...ilsussidiario

Live Roma-Sassuolo 0-0: inizia la partita - la Roma ospita all’Olimpico il Sassuolo nell’ultimo match prima della sosta per le Nazionali, per una partita che ambo le parti mette in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi.romadailynews