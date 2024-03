Roma-Sassuolo 0-0 LIVE | AL 45' occasioni per Lukaku | si fa male Spinazzola

La squadra di De Rossi proverà a tenere il passo del Bologna quarto in classifica, mentre i neroverdi cercano punti utili per la salvezzaLa squadra di De Rossi proverà a tenere il passo del Bologna ... (corriere)

Roma-Sassuolo, striscione da brividi per De Rossi. Poi il gesto con i bambini - Prima dell'inizio di Roma-Sassuolo la curva Sud ha dedicato uno striscione molto emozionante a Daniele De Rossi: "DDR giocatore, capitano, allenatore... Mai finirà questo amore". Subito dopo tutto lo ...corrieredellosport

Ritmi lenti e poche occasioni all'Olimpico: Roma e Sassuolo tornano negli spogliatoi sullo 0-0 - Primo tempo senza emozioni all'Olimpico. La Roma ha due occasioni da rete, ma Lukaku è impreciso e spara a lato.tuttonapoli

Serie A: Roma-Sassuolo DIRETTA - Parole, quelle di Daniele De Rossi, premonitrici alla vigilia del Brighton perché se in Inghilterra non ha avuto a disposizione per la prima volta la "LuPa", lo stesso succederà domani con il Sassuolo ...ansa