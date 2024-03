Roma | auto rubata si ribalta e prende fuoco | 2 morti e un ferito grave

(Di domenica 17 marzo 2024) CRONACA – (Nova) – Un’, risultata, con a bordo tre uomini, a causa dell’alta velocita’, si e’tando. Due uomini sonosul colpo, mentre il terzo e’ stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. L’incidente e’ avvenuto su via Casilina all’altezza del comune di Segni, vicino. A dare l’allarme alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Segni, Gavignano e del nucleo radiomobile della compagnia di Colleferro. In particolare, l’, una Bmw di colore nero, risultata, con a bordo i tre uomini, mentre percorreva via Casilina, in direzione Anagni-Colleferro, giunta all’altezza del Comune di Segni al km.52.500, probabilmente per l’elevata velocita’, si e’ ...

