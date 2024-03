Roma | auto rubata sfreccia sulla Casilina | si ribalta e prende fuoco | 2 morti e un ferito

A24, investe quattro cinghiali in autostrada, poi l'auto va a fuoco: ragazzo salvo per miracolo - E' successo ieri sera, alle 21,40 circa, nel comune di Colledara, in provincia di Teramo, al km 142 dell'autostrada A24, sulla carreggiata in direzione Roma. Una Ford Fiesta ... Il conducente ...ilgazzettino

Investe quattro cinghiali in autostrada A24, poi l'auto va a fuoco: ragazzo salvo per miracolo - In autostrada si schianta contro 4 cinghiali che attraversano. E' successo ieri sera, alle 21,40 circa, nel comune di Colledara, in provincia di Teramo, al km 142 dell'autostrada ...corriereadriatico

Schianto tra un’auto e un gruppo di cinghiali in A24: mezzo a fuoco, 25enne in ospedale - COLLEDARA – Nella serata di ieri, alle 21:40 circa, una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo interveniva nel comune di Colledara, al km 142 dell’autostrada A24, sulla carreggiata in ...ekuonews